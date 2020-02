Herzberger läuft in Autos und randaliert auf Polizeiwache

Die Polizei in Herzberg berichtet von einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Herzberg. Gleich mit mehreren Strafverfahren muss ein Mann rechnen, nachdem er am Sonntagabend in den fließenden Verkehr lief – doch damit nicht genug.

Gleich mit mehreren Strafverfahren muss ein 34-jähriger Herzberger rechnen, nachdem er am Sonntagabend gegen 19 Uhr alkoholisiert in den fließenden Verkehr lief und dabei sich und andere Autofahrer gefährdete. Doch damit nicht genug.

Als die Beamten in der Scharzfelder Straße eintrafen, wurden sie von dem Betrunkenen mit einer Kaskade von Schimpfwörtern angeschrien, meldet die Polizei. Da er sich nicht ausweisen konnte und er keine Angaben zu seiner Person machte, sollte der Mann mit zur Wache genommen werden. Da er sich aber weigerte und nach einer Beamtin schlug, wurde er mittels Handfesseln zur Dienststelle in Herzberg gebracht. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt.

Glasscheibe hält Stand

Im Vorraum randalierte er so sehr, dass ein Prospektständer beschädigt wurde. Die Glasscheibe der Eingangstür hielt seinen ständigen Tritten jedoch Stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille, so die Polizei. Nach einer Blutentnahme verbrachte der Herzberger den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle bei der Polizei in Osterode.

Nun folgen Strafverfahren wegen eines Verkehrsvergehens, Widerstand gegen die Polizei, Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung.