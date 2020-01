Kameraden sprechen Ortsbrandmeister Bock das Vertrauen aus

Uwe Bock genießt weiterhin das Vertrauen seiner Kameraden: Bei den anstehenden Wahlen im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung im Hotel Englischer Hof bestätigten die Herzberger Brandschützer ihn einstimmig in seinem Amt und schlugen ihn dem Stadtrat zur Ernennung für weitere sechs Jahre zum Ortsbrandmeister vor. Sebastian Schulze, Jan Hainich und Marvin Dietrich wurden als Delegierte für den Kreisfeuerwehrverbandstag gewählt, Lennard Grotheer auf Vorschlag der Jugendfeuerwehr zum neuen stellvertretenden Jugendfeuerwehrwart.

Mit 152 Einsätzen, so Uwe Bock in seinem Bericht für das Jahr 2019, wurden die Zahlen des Vorjahres nochmals übertroffen. Neben 38 Brandeinsätzen, 74 technischen Hilfeleistungen musste die Feuerwehr unter anderem auch bei 21- Fehl- und Täuschungsalarmen und 15 Brandsicherheitswachen und Verkehrsabsicherungen tätig werden. Die Anzahl der Fehl- und Täuschungsalarme ist im Vergleich zu Vorjahr konstant geblieben. Während die Zahl der Brandeinsätze auf 38 anstieg, ist die Zahl der Hilfeleistungen leicht zurückgegangen. In seinem Bericht ging Bock auf größere Einsätze des vergangenen Jahres ein. Dazu gehörten ein schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der Kreisstraße Richtung Osterode, eine mehrtägige Personensuche im Bereich der Hanskühnenburg und ein Brand im Industriegebiet Aue, bei dem neben allen Feuerwehren der Stadt Herzberg auch weitere auswärtige Kräfte zum Einsatz kamen.

Ein weiteres Dauerthema im letzten Jahre war die wanderlustige Schwanenfamilie auf dem Juessee. Hinzu kamen die Dienst- und Ausbildungsabende, Teilnahme an Veranstaltungen, Renovierungsarbeiten im Feuerwehrhaus, Fahrzeug- und Gerätepflege. So wurden in Eigenleistung im Schulungsraum die defekte Beleuchtung ausgetauscht und die Wände gestrichen. Aufgrund der Belastung für die Kameraden muss die Feuerwehr dazu übergehen sich auf die ihre Kernaufgaben zu beschränken, sagte Bock. Zu bemängeln sei, dass neben der bislang nicht erneuerten Trinkwasserleitung im Feuerwehrhaus die Einführung des Verwaltungsprogramms „FeuerOn“ nicht zur erhofften Erleichterung geführt hat. Während in anderen Kommunen die Datenpflege durch Mitarbeiter der Verwaltung übernommen wird, musste bislang eine Schulung für Ehrenamtlichen an einem Vormittag ausreichen.

Beschaffung der neuen Drehleiter

Erfreulich ist, so der Ortsbrandmeister, dass die lange Planungsphase zur Beschaffung der neuen Drehleiter abgeschlossen werden konnte. Auf die erfolgreich beendete Ausschreibung folgte ein erstes Planungstreffen bei der Herstellerfirma in Ulm. Die Indienststellung der neuen Drehleiter steht für dieses Jahr auf der Agenda. Leider konnte die ausführende Firma bislang noch keinen festen Liefertermin nennen. Außerdem hat die Stadt Herzberg im Jahr 2019 begonnen neue Schutzbekleidung für die Atemschutzgeräteträger zu beschaffen.

Weiterhin wurde das nötige Equipment zur Programmierung der Digitalen Meldeempfängern, umgangssprachlich „Pieper“ genannt, beschafft und zwei Kameraden an den dafür notwendigen Programmen ausgebildet. Weiterhin werden die Trinkwasserleitung und sanitären Einrichtungen im Feuerwehrhaus erneuert.

67 Mitglieder in der Einsatzabteilung

Zum Jahreswechsel hat die Feuerwehr Herzberg 67 Mitglieder in der Einsatzabteilung, dazu kommen acht Doppelmitglieder, die zusätzlich zu ihrer Heimatfeuerwehr in Herzberg an Einsätzen und Ausbildungsdiensten teilnehmen. Die Altersabteilung besteht aus 15 Kameraden, weiterhin 12 passive Mitglieder und 197 Mitglieder im Förderverein. Zusätzlich zu ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit in der Feuerwehr Herzberg unterstützen 15 Kameraden die Kreisfeuerwehr in den Fachzügen Wassertransport und Gefahrgut.

Zum Beginn seinen Berichts appelliert Gerätewart Michael Steffanowski, darüber nachzudenken die Fahrzeuge nicht mehr nach 30 Jahren sondern aufgrund der gestiegenen Einsatzbelastung bereits nach 20 Jahren zu erneuert. Im letzten Jahr musste der VW Bus mehrfach zu Rückrufaktionen in die Werkstatt. Neben Fahrzeugen und Gerätschaften gehören auch Schäden im Feuerwehrhaus zum deren Aufgabengebiet. Ohne die zahlreiche Unterstützung durch die Mitglieder der Einsatzabteilung wäre die Arbeit nicht leistbar, so Steffanowski. Während in den anderen Schwerpunktfeuerwehren im Landkreis Göttingen hauptamtliche Gerätewarte einen großen Teil der Arbeit übernehmen, wird diese in Herzberg ausschließlich durch ehrenamtliche Kräfte geleistet.

Jugendfeuerwehrwart Florian Becker ging in seinem Bericht auf die Feier des 60-jährigen Bestehens im vergangen Jahr ein. Neben Festkommers und Familientag war das Zeltlager im „Südsee-Camp“ in der Lüneburger Heide eines der Highlights. Der 24-Stunden Ausbildungsdienst war aus dem Jahresplan ebenso wenig wegzudenken wie die Zusammenarbeit mit anderen Jugendfeuerwehren. Zum Jahreswechsel bestand die Jugendfeuerwehr in Herzberg aus 19 Jugendlichen davon 4 Mädchen im Alter zwischen 10 und 16 Jahren.

Die Kinderfeuerwehr besteht derzeit aus 21 Jungen und 6 Mädchen im Alter zwischen 6 und 10 Jahren, so Kinderfeuerwehrwartin Angelina Zier in ihrem Bericht. Die Kinderfeuerwehr wird in diesem Jahr ihr 10-jähriges Bestehen feiern. Das Erfolgsprojekt „Kinderfeuerwehr“ kommt mittlerweile in der Einsatzabteilung an, so Zier: Während die ersten ehemaligen Mitglieder der Kinderfeuerwehr bereits in den aktiven Dienst übergetreten sind, werden in diesem Jahr sechs weiter Jugendlichen folgen.

Zu Hauptlöschmeistern wurden Niklas Fuchs und Dr. Thomas Wündrich befördert, zu Hauptfeuerwehrmännern Marco Dittmann und Patrick Förste, zu Oberfeuerwehrmännern Marvin Hein und Hendrik Picht. Zu Feuerwehrmann-Anwärter wurden Sean-Paul Kaczmarczyk, Lukas Kurze und Toni Lerch befördert. Mit Erreichen den 16 Lebensjahres wurden Sean-Paul Kaczmarczyk und Lukas Kurze von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen.