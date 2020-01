Stammtischbrüder sagen „Auf Wiedersehen“

Herzberg Die Stammtischbrüder der Schützen treffen sich seit über 45 Jahren jeden ersten Sonntag im Monat. In den letzten fünf Jahren waren Sven und Stefanie Enterlein vom Wirtshaus Harzklause die Gastgeber für so manchen geselligen und unterhaltsamen Stammtisch in urig-fröhlicher Wirtshausatmosphäre. Die Stammtischbrüder konnten sich sich bei einem Grünkohlabend von der Familie Enterlein verabschieden, bedankten sich mit einem Blumenstrauß für die Bewirtung in den letzten Jahren und wünschen für die Zukunft alles Gute.

