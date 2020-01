Tödliche Kollision: 19-Jähriger stirbt nach Unfall bei Herzberg

Herzberg. Der junge Mann prallte an der Papenhöhe frontal gegen einen Baum. Warum, ist noch unklar. Die Straße musste mehrere Stunden gesperrt werden.

An der Papenhöhe auf der Nebenstrecke von Herzberg nach Osterode noch vor der Abfahrt Düna ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr in der Frühe ein tödlicher Verkehrsunfall.

Ein Pkw-Fahrer war aus Herzberg kommend mit seinem Passat nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Straßenbaum geprallt. Der 19-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Laut Polizei ist die Unfallursache noch ungeklärt, die Ermittlungen laufen. Die Straße musste für den Verkehr mehrere Stunden lang gesperrt werden.