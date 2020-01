Kinder brachten den Segen

Prächtige Gewänder, funkelnde Kronen und leuchtende Sterne: Am Anfang des neuen Jahres waren katholische und evangelische Kinder und Jugendliche aus Hattorf, Hörden und Elbingerode, als Heilige Drei Könige gekleidet, mit Stern und Gitarre in den Straßen der Samtgemeinde Hattorf unterwegs. Sie besuchten junge und alte Menschen, Familien und Alleinstehende, die Seniorenresidenz Stiemerling, den Kindergarten in Hattorf und Hörden und wurden im Rathaus von Samtgemeindebürgermeister Rolf Hellwig empfangen. Am Samstagabend zogen sie in die St. Hildegard-Kirche ein und brachten in einem Gottesdienst ihre Gaben zur Krippe. Den festlichen Abschluss bildete am 6. Januar die Teilnahme am Lichtergottesdienst in der evangelischen St. Nikolai Kirche in Hörden. „ 20 * C + M + B + 20 “ Christus Mansionem Benedicat (Christus segne dieses Haus) hatten sie über 60 mal auf die Türen geschrieben und dabei ebenso oft ihr Sternsingerlied gesungen. Die Spendenaktion steht unter dem Motto: „Frieden im Libanon und weltweit“. Damit bringen die kleinen Könige nicht nur den Segen zu den Menschen, sie sind zugleich selbst ein Segen für die Kinder dieser Welt.

