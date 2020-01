Christa Oschmann gewinnt Neujahrsschießen in Herzberg

Am Jahresanfang treffen sich die Schützendamen der Herzberger Schützengesellschaft traditionell zu einem Neujahrsschießen auf dem Luftgewehrstand. Bei diesem Preisschießen steht natürlich immer mehr der Spaß im Vordergrund. Jede der anwesenden Damen musste zunächst fünf Wertungsschüsse in der Disziplin Luftgewehr Auflage zehn Meter abgeben und mit etwas Glück einen von der Schießsportleitung festgelegten Teiler erreichen. Die erzielten Ergebnisse konnten sich in diesem Jahr wirklich sehen lassen, es wurden sehr viele gute Zehnen geschossen. Anschließend galt es, drei Schuss auf eine Spaßscheibe mit Schneemännern abzugeben. Das war fast unmöglich, da die Schneemänner nicht erkannt werden konnten und natürlich auch hier der Zufall half – oder eben nicht.

Mit einer vorab ausgeklügelten Formel, die beide Disziplinen vereinte, ermittelten Petra Wawoczny und Helga Bierwirth als Siegerin Christa Oschmann (Summe 568,8). Auf dem zweiten Platz folgte Michaela Jablonski (Summe 524,4) vor Daniela Gaudlitz (Summe 516,3). Der von Heinz Jessulat gestiftete Damen-Jubiläumspokal wurde kurz vor dem Weihnachtstreff der Schützenschwestern im Landhaus Schulze Anfang Dezember geschossen. Jede Schützenschwester musste hierbei zehn Wertungsschüsse in der Disziplin Luftgewehr Auflage abgeben, wobei es hierbei um die beste Zehn ging. Alexandra Burghard erzielte den niedrigsten Teiler und konnte sich über den begehrten Wanderpokal freuen. Alle Schützenschwestern erhielten von der Damenleiterin Petra Wawoczny Sachpreise.

Nach der Siegerehrung verbrachten die Teilnehmerinnen noch einen gemütlichen Abend auf dem LG-Stand.

Ab sofort findet das Trainingsschießen auf dem Luftgewehrstand, Restaurant Dynasty in der Bahnhofstraße 3 statt: Kinder und Jugendliche montags 16 Uhr, Damen dienstags 18.30 Uhr und Herren donnerstags 18.30 Uhr.