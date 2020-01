Der Schornstein eines Wohnhauses in Hattorf brannte am Montag, 6. Januar (Symbol).

Hattorf. Das Feuer brach am Montagnachmittag, 6. Januar, in der Mitteldorfstraße in Hattorf aus. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag, 6. Januar, zu einem Schornsteinbrand in der Mitteldorfstraße in Hattorf gerufen worden. Darüber berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Demnach rückten 36 Einsatzkräfte der Feuerwehren Hattorf und Wulften aus, sie konnten den Brand löschen. Das Gebäude wurde nicht beschädigt. Auch Personen waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr, so die Polizei weiter. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.