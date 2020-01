Projekt zur Frühförderung soll im August in Herzberg starten

Anfang August soll an den Heilpädagogischen Einrichtungen der Lebenshilfe in Herzberg ein Modellprojekt „Frühförderung und Frühe Hilfen“ für Kinder in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordhausen starten. Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt und der Landkreis Göttingen will sich mit 150.000...