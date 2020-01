Herzberg. Auf einem Betriebsgelände in der Aue wurden Säcke mit Gefahrstoffgebinden beschädigt. Die Feuerwehr wurde zu Hilfe gerufen.

Lkw-Fahrer wird in Herzberg durch Gefahrstoff verletzt

Die Feuerwehr Herzberg wurde am Freitag zu einem Gefahrgutunfall auf dem Gelände eines Betriebs in der Aue gerufen. Im dortigen Industriegebiet wurden beim Abladen zwei Säcke einer Palette mit 25 Kilogramm Gefahrstoffgebinden beschädigt. Der Fahrer des Lkw wurde durch das Einatmen des pulverförmigen Stoffs verletzt. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst betreut und zur weiteren Behandlung in die Klinik Herzberg gebracht.

Die beschädigten Säcke wurden von den Einsatzkräften unter Atemschutz in Fässern gesichert, die betroffenen Paletten anschließend entladen und an den Verantwortlichen der Firma übergeben. Während der Bergungsarbeiten der Feuerwehr musste aus Sicherheitsgründen eine angrenzende Straße gesperrt werden.