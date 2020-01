Eckhard Bierwirth gewinnt das Hördener Weihnachtsschießen

Das traditionelle Weihnachtsschießen der Reservistenkameradschaft Hörden und der Reservistenarbeitsgemeinschaft Schießsport (RAG) gewann erstmals Eckhard Bierwirth mit 189 von 200 möglichen Ringen vor Thorsten Lips mit 186 Ringen. Dritter wurde Jens Reinhardt mit 185 Ringen.

Es wurde wieder mit dem Leuchtpunktgewehr und der Leuchtpunktpistole auf die zehner Ringscheibe geschossen. Jeder Schütze musste jeweils zehn Schuss mit dem Gewehr und der Pistole abgeben. Gewertet wurde das Gesamtergebnis aus beiden Durchgängen. In der Reihenfolge ihrer erzielten Ergebnisse konnten sich anschließend die 21 Teilnehmer des Wettbewerbes ihre Fleischpakete und weitere Preise auswählen.

Nach dem Essen ging es in einer zweiten Runde darum, weitere Sachpreise auszuschießen, die die Sponsoren der Reservistenkameradschaft Hörden zur Verfügung gestellt hatten. Heinz Wode siegte hier mit 90 Ringen vor Dr. Karl Schumann mit 88 Ringen und Willi Barke und Wolfgang Spillner, die beide jeweils 84 Ringe erreichten.

Dr. Karl Schumann erstellte die Siegerlisten und unterstützte den Vorsitzenden Thorsten Noth bei der Siegerehrung. Noth begrüßte den Bürgermeister Henning Kunstin, der sich wieder aktiv am Schießen beteiligte. Kunstin dankte den Reservisten für ihr Engagement für die Dorfgemeinschaft in Hörden, etwa durch die Teilnahme an der Kranzniederlegung am Volkstrauertag auf dem Friedhof.

Noth bedankte sich bei den Mitgliedern, Sponsoren und Förderern der Reservistenkameradschaft Hörden und der RAG für ihre Teilnahme am Weihnachtsschießen. Ebenso hob er hervor, dass viele Mitglieder die anderen Veranstaltungen tatkräftig unterstützt hatten, die die Kameradschaft ausgerichtet hatte: das Vereinspokalschießen für die Hördener Vereine, das Vergleichsschießen mit den Reservistenkameradschaften aus dem Altkreis, die Vereinsmeisterschaften, das jagdliche Pokalschießen sowie das Biwak in der Hördener Feldmark.

Heinz Bierwirth bedankte sich im Namen der anwesenden Kameraden für die Ausrichtung des gelungenen Weihnachtsschießens und forderte alle dazu auf, sich im kommenden Jahr ebenso aktiv an den Veranstaltungen der RK zu beteiligen, besonders bei den Schießen in Aschenhütte. Der Orientierungsmarsch führt am 11. Januar in den Raum Schwiegershausen. Das nächste Schießen für alle Kameraden der RK an der Laserschießanlage findet am Sonntag, 16. Februar, ab 10 Uhr bei Helmut Kowalski statt.

Zum Schluss lud der Vorsitzende alle aktiven und fördernden Mitglieder zur Mitgliederversammlung ein, die am Samstag, 1. Februar, ab 19.30 Uhr in der Gaststätte Eulenhof in Hörden stattfindet.