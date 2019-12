Fuchs verendet nach Aufprall im Kühlergrill

Herzberg. Das Tier wurde von einem Auto erfasst, die Fahrerin bemerkte nur einen Schlag. Passanten entdeckten das tote Tier später am geparkten Auto in Herzberg.

Grund zum Staunen hatten die Polizisten der Polizeistation Herzberg nach eigenen Angaben am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages: Die Polizeibeamten wurden am frühen Morgen des 25. Dezember zu einem Parkplatz in der Welfenstadt gerufen. Ein Zeuge hatte dort einen Pkw entdeckt, in dessen Kühlergrill sich ein Fuchs verfangen hatte. Der Fuchs war bereits verendet.

Als die herbeigerufene Halterin an ihrem Fahrzeug erschien, berichtete sie den Polizeibeamten von einem „Schlag“, den sie während der Fahrt wahrgenommen hatte. Sie hielt unterwegs an und stieg aus ihrem Fahrzeug, konnte in der Dunkelheit jedoch nichts weiter feststellen. Sie setzte ihre Fahrt bis zum Parkplatz fort, schaute jedoch nicht mehr nach der Ursache des Schlages, heißt es vonseiten der Polizei.

Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 800 Euro.POL