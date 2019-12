Teurer Parkrempler: Unbekannter beschädigt Porsche

3.000 Euro Schaden entstanden an einem Porsche in Hattorf.

Etwa 3.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Parkremplers mit anschließender Unfallflucht: In der Zeit von 19 bis 21.55 Uhr am vergangenen Freitag, 13. Dezember, wurde ein Porsche Macan, der in der Angerstraße in Hattorf parkte, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Darüber informierte jetzt die Polizei in einer Mitteilung.

Demnach demolierte der Verursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken den vorderen linken Radkasten sowie die vordere linke Fahrzeugtür des Porsche – und kümmerte sich im Anschluss nicht um die Schadensregulierung. Hinweise nimmt die Polizei Hattorf unter Telefon 05584/364 entgegen.POL