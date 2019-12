Die DLRG-Jugend aus Herzberg nutzte die Adventszeit für einen Ausflug ins Phaeno in Wolfsburg. Mit dem Zug ging es los. Die Kinder konnten sich im Phaeno an den einzelnen Stationen ausprobieren. Zwischendurch trafen sich die Teilnehmer zu einem Mittagessen. Am späten Nachmittag ging es dann mit dem Zug zurück nach Herzberg.

