Die Mitglieder und Freunde der Frauenunion haben Adventskränze, Gestecke und Basteleien hergestellt. Diese wurden in der Fußgängerzone zum Verkauf angeboten. Der Erlös aus dieser Aktion geht auch dieses Jahr wieder an die Elternhilfe für das krebskranke Kind in Göttingen.

