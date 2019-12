Einsatzreiche Vorweihnachtszeit für Herzberger Feuerwehr

Am Dienstag musst die Wehr an der Kreuzung Englischer Hof die B27 abstreuen.

Herzberg. Die Herzberger Brandschützer waren in der vergangenen Woche mehrfach gefordert – zuletzt am Dienstag.

Die Herzberger Feuerwehr hat eine einsatzreiche Vorweihnachtszeit: Die Brandschützer wurden seit vergangenen Mittwoch immer wieder zu unterschiedlichen Einsätzen alarmiert. Darüber informiert die Wehr selbst.

Am späten Mittwochabend, 11. Dezember, wurden die Feuerwehren Sieber und Herzberg zu einem Verkehrsunfall auf die Landesstraße 521 zwischen Herzberg und Sieber gerufen. Kurz vor dem Hotel Paradies waren auf Schneeglatter Fahrbahn drei Autos zusammengestoßen. Da niemand eingeklemmt wurde, sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab und betreuten die Beteiligten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Drei Personen wurden anschließend zur weiteren Untersuchung in die Klinik nach Herzberg gebracht.

Bereits am Vormittag war die Feuerwehr Herzberg auf die B27 Richtung Auekrug gerufen worden: Autofahrer hatten dort einen am Straßenrand sitzenden, verletzten und desorientierten Greifvogel gemeldet. Das verletzte Tier wurde eingefangen und zum Tierarzt gebracht, wo der Vogel aufgrund seiner schweren Verletzungen eingeschläfert wurde.

Brennendes Fahrzeug gemeldet

Am Freitagabend, 13. Dezember, ging es für die Einsatzkräfte zur Tankstelle am Ortsausgang von Herzberg an der B243: Dort sollte ein Pkw brennen. Nachdem vor Ort kein brennendes Fahrzeug gefunden werden konnte, wurde die Straße in Richtung Bad Lauterberg abgesucht. Eine Nachfrage der Leitstelle beim Anrufer ergab, dass nicht die Tankstelle in Herzberg, sondern die Tankstelle gleicher Marke an der B243 in Osterode gemeint war. Somit wurde der Einsatz in Herzberg nach wenigen Minuten beendet.

Zur Hilfe kam die Herzberger Feuerwehr am Samstagnachmittag, 14. Dezember, zwei Rollstuhlfahrern am Bahnhof Herzberg: Aufgrund eines defekten Fahrstuhls auf der Seite des Bahnhofsgebäudes konnten sie die Fußgängerunterführung unter den Gleisen nicht mehr verlassen. Die Feuerwehrleute trugen die Personen samt ihrer Rollstühle die Treppe hoch und befreiten sie so aus der misslichen Lage, berichtet die Feuerwehr.

Geräusche und verbranntes Toast

Mit dem Stichwort „Motorengeräusche in verschlossener Garage“ wurde die Wehr in der Nacht zu Sonntag, 15. Dezember, gegen 1.20 Uhr in die Herzberger Sieberstraße alarmiert. Nachdem die Polizei, die zuerst an der Einsatzstelle eingetroffen war, nichts Auffälliges festgestellt werden konnte, wurde der Einsatz abgebrochen.

Ein angebranntes Toast in einer Seniorenresidenz löste am Montag, 16. Dezember, gegen 9.12 Uhr zuerst die Brandmeldeanlage aus und anschließend die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf den Plan. „Glücklicherweise war der Toaster beim Eintreffen von selbst erloschen“, heißt es dazu vonseiten der Wehr. Sie kontrollierte dennoch mit Hilfe der Wärmebildkamera die Einsatzstelle.

Weiter ging es am Dienstag, 17. Dezember, um 11.30 Uhr: Grund der Alarmierung war der geplatzte Motor eines Lkw an der Kreuzung Englischer Hof an der B27. Aufgrund des technischen Defekts verlor das Fahrzeug mehrere Liter Kraftstoff und Betriebsmittel. Der auslaufende Kraftstoff wurde mit Hilfe einer Schuttmulde aufgefangen und die Fahrbahn mit Bindemittel abgestreut. Nachdem die Einsatzstelle der Straßenmeisterei übergeben wurde, übernahm eine Fachfirma die weiteren Reinigungsarbeiten, erklärt die Feuerwehr.