Urlaub in Büsum gemacht

Der SoVD-Ortsverband Herzberg und Gäste aus den umliegenden Ortsverbänden haben eine Woche Urlaub im Erholungszentrum des SoVD-Deutschland in Büsum verbracht. Neben ausreichender Freizeit wurden auch noch einige Fahrten gemacht. So wurde die Graue Stadt am Meer, „Husum“ besucht, sowie die alte Fachwerkstadt Tönning. Es wurde auch ein „Eier-Grog-Seminar“ besucht, bei dem man auch ein Teilnahmezertifikat bekam. Den Abschluss bildete auf der Rückfahrt ein Besuch der Schiffsbegrüßungsanlage Schülau in Wedel mit Stadtrundfahrt durch Hamburg.

