Wulftener Karneval Club präsentiert sein neues Prinzenpaar

Im Rahmen einer Halloweenparty präsentierte der Wulftener Karneval Club (WKC) sein neues Prinzenpaar. 2020 regieren in der Narrenzeit Prinz Tim I. Hunger und Prinzessin Mara I. Hesse. Danach stellte der Vorsitzende Dietmar Ehrhardt auch den Kinderprinzen vor: Aaron I. Bernasek. Er wählte Aliyah Emilia I. Aprile zu seiner Prinzessin. Auch Ehrungen standen auf dem Programm der Veranstaltung: Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Hartmut Barke, Miriam Heise, Dagmar Kieserling, Lars Piepenschneider,Nadine Piepenschneider und Christoph Wittke geehrt, für 10-jährige Mitgliedschaft im WKC Timon Beußhausen, Mirco Lakemann und Sascha Mutio. Außerdem hat sich der Vorstand bei einigen Helfern vom Karnevalsfest 2019 mit einem Präsent bedankt. Der Vorverkauf für den Büttenabend des Wulftener Karneval Clubs am 14. Februar findet am Sonntag, 1. Dezember, während des Weihnachtsmarkts auf dem Reiterhof in der Zeit von 12 bis 14 Uhr, statt. Erstmals können pro Person nur maximal 12 Karten gekauft werden.

