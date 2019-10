Kinowelt Herzberg präsentiert Live-Comedy mit Single Lilli

Die Central-Lichtspiele Kinowelt Herzberg sind am heutigen Mittwoch, 30. Oktober, ab 20 Uhr Spielort der Live-Comedy-Veranstaltung „Lilli – Ein Single kommt selten zu zweit“. Im Anschluss gibt es für alle Interessierten noch eine Aftershowparty. „Lilli war bereits im Mai schon einmal in den Herzberger Central-Lichtspielen zu Gast und hat dort für zwei Stunden für allerbeste Stimmung und Lachkrämpfe gesorgt“, heißt es vonseiten der Kinobetreiber. Und weiter: „Singles aufgepasst: Unsere heiß geliebte Lilli ist wieder zu haben!“ Auf der Bühne und vor allem auf dem Schlachtfeld der Liebe ist die Frau, die schon mit Lockenwicklern geboren wurde, wieder unterwegs und lässt dabei keinen Mann unbeflirtet, keine Pointe aus und kein Auge trocken. Die schlagfertige Quasselstrippe aus der Weltmetropole Kassel ist also wieder bereit, ihr Herz aus Gold samt des umgebenden 80-Kilo-Luxuskörpers einer neuen Liebe zu schenken. Dabei muss die „Pflaume im Speckmantel“ erkennen, dass sich die Partnersuche weitaus kniffliger darstellt, als mit Mitte 20. Die meisten Kandidaten sind nämlich entweder schon „unter der Haube, unter der Erde oder unter 30“. Lilli ist so wie ihre Wickler: aufgedreht und schief gewickelt. Von ihrem Mann Günter verlassen, ist sie wild entschlossen, ihr Leben neu zu gestalten. Die eloquente Hobbyköchin eröffnet kurzerhand ein kleines Restaurant. Ein Ort, an dem sie sich mit all ihren Vorzügen und Fähigkeiten präsentieren kann. Zum Hauptgang serviert sie Lebensweisheiten, zum Dessert gibt es Beziehungstipps. Auf verbale Frohkost für die Lachmuskeln folgen verblüffend clevere Antworten auf fundamentale Fragen der Existenz. Mit schneller und frecher Klappe verbreitet sie ihr gefährliches Halbwissen, witzigen Unfug, raffinierte Gewitztheiten und geflunkerte Wahrheiten. Lilli rappt, singt, witzelt, tanzt, zaubert – sucht einen neuen Mann – und hat einfach einen gewaltigen Sprung in der Schüssel. Zum Glück. „Abseits der gängigen Comedy- und Kabarettformate ist diese kultiviert unkonventionelle Mischung aus Komik und Entertainment ohne Bodenhaftung bunt, erfrischend und gleichzeitig so aufregend wie Lillis Welt und ihre Kleiderwahl“, werben die Verantwortlichen für die Veranstaltung am heutigen Abend.

