Mit Strohhut in den Ostharz

Von wegen Sport: Mit dem Oldtimerbus fuhren die Gymnastikdamen des TSV nun in den Ostharz. Ziel war unter anderem die Rappbodetalsperre. In Thale genossen die Damen schöne Ausblicke, am Hexentanzplatz war Mittagspause. Auch der Aufenthalt in Wernigerode und die Harzeindrücke werden allen noch lange in Erinnerung bleiben. Die Erklärungen zu den verschiedenen Orten im Ost- und Westharz vom Busfahrer brachten alle zum Lachen und Nachdenken.

