Auto fährt auf Teerhügel in B27-Baustelle

Unfall in der Baustelle auf der B 27: Ein Auto fuhr auf ein Teerhügel.

Herzberg. „Grüner Pkw auf Teerhügel“ ist der Polizei am Dienstag, 22. Oktober, gemeldet worden. Der Wagen war in eine Baustelle gefahren.

Ein Auto ist auf einem Hügel in der Baustelle auf der Bundesstraße 27 zwischen Herzberg und Bad Lauterberg gelandet. „Grüner Pkw auf Teerhügel“ sei der Polizei am Dienstag, 22. Oktober, gegen 7.30 Uhr gemeldet worden, berichtet Polizeihauptkommissarin Jasmin Kaatz, Sprecherin der Polizeiinspektion Göttingen auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Wagen ist in die Baustelle und dann gegen den Teerhaufen gefahren. Dabei wurde er stark ramponiert, die Polizei schätzt den Schaden auf 2.500 Euro.

Über das Göttinger Kfz-Kennzeichen an dem Unfallwagen ermittelten die Beamten den Halter aus Duderstadt. Dieser gab an, sein Auto sei wohl gestohlen worden.