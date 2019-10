Höfesterben: Auch bei Hörden steht nun ein grünes Kreuz

In Deutschland sind in den vergangenen Wochen immer mehr grüne Kreuze an den Straßen aufgestellt worden. Auch im Altkreis Osterode, zum Beispiel an der Kreisstraße zwischen Aschenhütte und Hörden, steht jetzt ein solches Kreuz auf einem Feld – angebracht von hiesigen Landwirten. Was es damit auf sich hat, erläutert Kreislandwirt Hubert Kellner: „Die Grünen Kreuze sollen stumme Zeugen sein, die die Ratlosigkeit in unseren Betrieben...