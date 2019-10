Diabetiker zu Besuch in Herzberger Klinik

Die Diabetes Selbsthilfegruppe war kürzlich zu Besuch in der Helios Klinik Herzberg. Klinikgeschäftsführer Johannes Richter nahm die Mitglieder der Selbsthilfegruppe aus Nordhausen in Empfang. Im Herzkatheterlabor erfuhr die Gruppe, welche kardiologischen Erkrankungen in der Klinik behandelt werden und wie eine Herzkatheteruntersuchung abläuft. Zudem erläuterte Klinikgeschäftsführer das System der Digitalen Patientenakte: Untersuchungsbefunde werden in der Klinik nicht mehr ausgedruckt, alle Informationen rund um den Patienten sind für die Mitarbeiter in der digitalen Akte jederzeit und an jedem Rechner der Klinik abrufbar.

Danach folgte ein Rundgang auf den Stationen der Ebene 4. Auf der Wahlleistungsstation konnte die Gruppe ein Patientenzimmer besichtigen. Im Anschluss an die Führung folgte ein medizinischer Vortrag zum Thema Nahrungsmittelunverträglichkeiten von PD Dr. med. Thomas Armbrust, Chefarzt der Gastroenterologie.