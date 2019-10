Wulften feiert Erntedank auf Platt

Um den Erntedankgottesdienst in guter Tradition mit herbstlich dekorierten Tischen und geschmücktem Altar auf Plattdeutsch in Wulften in Hermanns Scheune zu feiern, waren die Mitglieder der Kirchengemeinde Wulften zu Gast beim Heimat- und Geschichtsverein. Der Vorsitzende Willi Waßmann konnte dazu zahlreiche Besucher in Hermanns Scheune begrüßen, die sich trotz des regnerischen Wetters dort eingefunden hatten.

Lektorin Doris Ebeling und ihr Plattdeutsch-Team hatten Texte vorbereitet und ins Wulftener Platt übersetzt, in denen es immer wieder um den pfleglichen Umgang mit dem Planeten, um Schutz und Achtung der Natur und um die Liebe zu allen Lebewesen ging.

Lieder auf Plattdeutsch gesungen

Unter der musikalischen Begleitung von Martina und Hinrich Grünhagen sang die Gemeinde die plattdeutschen Liedertexte kräftig mit. Auch zwei Konfirmanden wurden in den Erntedankgottesdienst mit einbezogen und verlasen die Ankündigungen der Kirchengemeinde.

Nach dem Ende des Gottesdienstes konnten sich alle mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen versorgen und bei netten Gesprächen zusammensitzen. Als besonderer Gast wurde Fank Uhlenhaut von der Harz Energie begrüßt: Der Heimat- und Geschichtsverein hatte in diesem Jahr eine Spende aus dem Ehrenamtsfond der Harz Energie erhalten, wofür sich der Vorsitzende Waßmann bedankte.

Bei der Besichtigung der Ausstellungsräume zusammen mit Rechnungsführer Gerhard Lüer und dem Vorsitzenden zeigte sich Uhlenhaut beeindruckt von der Präsentation der zahlreichen Exponate. Auch das neue Scheunendach, wofür er im vergangenen Jahr als Vorsitzender der Leader-Region Osterode den Förderbescheid überbrachte, fand seine volle Zustimmung – ebenso das neue Vordach über der Haustür.

Er zeigte sich erfreut über das rege Treiben in Hermanns Scheune und das Engagement von Arbeitsgruppe und Vorstand des Heimat- und Geschichtsvereins Wulften und wünschte für die weiteren Vorhaben ein gutes Gelingen.