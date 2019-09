Unter anderem wird in die Eisenbahnüberführungen am Bahnhof Hattorf investiert.

Hattorf. Die Bahn-Strecke zwischen Northeim und Herzberg wird wegen Bauarbeiten vom 2. bis 7. Oktober gesperrt. 1,7 Millionen Euro fließen in die Brücken.

Bahn erneuert Brücken in Hattorf und Wulften

Die Bahn erneuert zwei Eisenbahnbrücken zwischen Northeim und Herzberg. Die Strecke wird deswegen vom 2. bis 7. Oktober gesperrt. 1,7 Millionen Euro fließen nach Angaben der Bahn in den Rück- und Neubau der Eisenbahnüberführungen am Bahnhof Hattorf und über den Hackenbach in Wulften. Die neuen Brücken bestehen aus Stahlbetonfertigteilen. Sie werden mit Kranen eingehoben und vor Ort verbunden. Bis Ende Oktober finden noch Restarbeiten statt.

Für die Bauarbeiten werden laut Bahn modernste Geräte und Technologien eingesetzt. Trotz allem würden sich Beeinträchtigungen durch Lärm, Staub und Erschütterungen sowie durch Warneinrichtungen zur Sicherung der Bauarbeiter nicht gänzlich ausschließen lassen. Die mit den Arbeiten verbundenen Fahrplanabweichungen sind online unter www.bauinfos.deutschebahn.com/niedersachsen-bremen zu finden.