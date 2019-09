Zum Dank ein Notenschlüssel

Am Jubiläumswochenende des Tambour-Corps Herzberg zu 60. Geburtstag beteiligten sich nicht nur am Freitagabend beim Großen Zapfenstreich, sondern auch am Samstag und Sonntag zahlreiche befreundete Musikvereine. Dabei präsentierten sie sowohl auf dem Marktplatz als auch im Martin-Luther-Haus Blasmusik vom Besten. Als kleines Dankeszeichen überreichte Petra Wehe, die Vorsitzende des Tambour-Corps Herzberg, den Teilnehmern ein stilisiertes Notenzeichen aus Holz.

