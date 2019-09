Schüler zu Gast auf Pressekonferenz des Kultusministers

„Schreiben Sie Ihren Kindern eigentlich eine Entschuldigung, wenn diese an den Fridays-for-Future-Demonstrationen teilnehmen?“ So lautete eine der vielen kecken Fragen, die die Redakteure der niedersächsischen Schülerzeitungen im Landtag im Rahmen der Schülerpressekonferenz an Kultusminister Grant Hendrik Tonne richteten. Auch das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium hatte mit Mika Purwins und Emir Okka zwei Redakteure der EMAG-Times vor Ort, um in Begleitung ihres Lehrers Frank Niederstraßer den Ausführungen des SPD-Politikers zu lauschen.

An dem Ort, an dem es normalerweise vor den professionellen Pressevertretern härter zur Sache geht, wirkte Grant Hendrik Tonne humorvoll und entspannt. Bevor es Gelegenheit gab, Fragen zu stellen, entfaltete der Kultusminister systematisch ein Programm, das ihm persönlich am Herzen liege und auf das er am Ende seiner Amtszeit gerne zurückblicken würde.

Stärkung der Demokratieerziehung

Die Behebung des Lehrermangels und die Umsetzung des Digitalpaktes erstaunten die Schülerschaft als Anliegen der gegenwärtigen Bildungspolitik dabei eher nicht. Spannender war da schon die Stärkung der Demokratieerziehung, die in Verbindung mit einer sogenannten Friedenserziehung sogar per Erlass in den Schulen verankert werden solle. Tonne verwies in diesem Zusammenhang auf die Friedensdividende, die wir über 70 Jahre nach dem letzten großen Krieg immer noch genießen, und forderte Lehrer auf, im Unterricht der Demokratie den Rücken zu stärken und Farbe zu bekennen.

Ist der Lehrer nicht zur politischen Neutralität verpflichtet? In Sachen Demokratie kann es keine Neutralität geben, so der Kultusminister. In diesem Sinne lobte der Kultusminister – für seine Zuhörer ein wenig überraschend – auch das Engagement derjenigen Schüler, die auf das Problem des Klimawandels aufmerksam machten und unentschuldigt dem Unterricht fernblieben. Bewusstseinsbildung sei ein wichtiges Ziel der Institution Schule. Das gelte umso mehr, wenn man bereit sei, für eigenes Verhalten die Konsequenzen zu tragen. Und das sei dann eben die Attestierung unentschuldigter Fehlstunden.