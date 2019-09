Sechstklässler machen ihren Segelschein

Herzberg. 24 Schüler des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums in Herzberg haben die Prüfung erfolgreich bestanden.

Am vergangenen Freitag haben 24 Schüler des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums ihre Prüfung zum Segel-Grundschein bestanden. Nach einer intensiven Woche des Segeltrainings unter der Leitung von Lehrer Benjamin Maiwald konnten die Sechstklässler in Timmendorfer Strand ihre Erfahrungen und praktischen Fähigkeiten im Bereich des Segelns erweitern.

Bei bestem Wetter übten sie fleißig Wenden und Halsen und auch das warme Wasser der Ostsee wurde zum freiwilligen und unfreiwilligen Baden genutzt. Am Abend vor der Prüfung gab es ein Grillfest am Strand und alle probten mit Unterstützung eines Vize-Weltmeisters das Katamaran-Segeln. Die theoretischen und praktischen Prüfungen am letzten Tag waren der erfolgreiche Abschluss einer besonderen Klassenreise.