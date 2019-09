Akku löst Brand in Hörden aus

Ein Akku, der geladen wurde, hat vermutlich einen Zimmerbrand in einem Wohnhaus in der Kirchstraße in Hörden ausgelöst. Das Feuer brach am Dienstagnachmittag im Obergeschoss des Zwei-Parteien-Hauses aus, teilt die Polizei in Osterode mit. Niemand sei verletzt worden.

Ein Bewohner schloss den Akku zum Aufladen an und ging dann in eine angrenzende Werkstatt. Von dort aus bemerkte er Rauch aus dem Dachgeschoss, ging noch einmal in das Zimmer und sah Flammen an der Stelle, an der der Akku lag. Anschließend rief er die Feuerwehr. Der Notruf ging gegen 16.30 Uhr ein, berichtet die Polizei. Etwa 45 Minuten später war der Brand gelöscht. Feuerwehrleute hatten dazu eine Leiter von außen bis zu einem Fenster im Dachgeschoss angelehnt.

Die Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar, die Polizei schätzt den Schaden auf 30.000 Euro, weil Fenster erneuert und Möbel ersetzt werden müssen.

Im Einsatz in Hörden waren etwa 55 Feuerwehrkameraden – unter ihnen Atemschutzgeräteträger – aus den Ortswehren Hörden, Elbingerode, Hattorf und Wulften. Ein Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei aus Herzberg waren ebenfalls vor Ort.