Einbruch in Firmengebäude: Notebooks gestohlen

Herzberg. Aus einem Firmengebäude in der Göttinger Straße in Herzberg haben Unbekannte bei einem Einbruch mehrere Notebooks und einen leeren Tresor gestohlen.

Aus einem Firmengebäude in der Göttinger Straße in Herzberg haben Unbekannte bei einem Einbruch in der Zeit zwischen Samstagvormittag 31. August, und Montagmorgen, 2. September, mehrere Notebooks und einen leeren Tresor gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch offen. Nach derzeit vorliegenden Informationen drangen die Täter gewaltsam durch ein Fenster in das Innere des Gebäudes ein und durchsuchten die Räume nach geeignetem Diebesgut.

Die Polizei in Herzberg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05521/92001-0 zu melden.