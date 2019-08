Biker schwer verletzt – Unfall zwischen Sieber und Andreasberg

Ein Motorradfahrer aus Herzberg ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der L521 schwer verletzt worden. Darüber informierte die Polizei am Freitag. Demnach sei der Biker am Nachmittag auf der Landesstraße von St. Andreasberg kommend in Richtung Sieber unterwegs gewesen. Aus bisher ungeklärter Ursache habe er dann die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei gestürzt. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 3.000 Euro.

