Ohrenkneifer und Dichtung offenbar Schuld an Trinkwasserproblemen

Der Störfall bei der Wasserversorgung in Hörden hatte im Juli in der Bevölkerung für Aufregung, aber auch für Ängste gesorgt. Die Übeltäter: Wahrscheinlich Ohrenkneifer, die durch undichte Dichtungen in den Hochbehälter gelangt waren. Deshalb beschäftigte sich der Betriebsausschuss der Samtgemeinde...