Standplatz über der Papierfabrik: 1.000-Tonnen-Mobilkran kommt

Herzberg. Die Hüttuferstraße in Herzberg wird im September gesperrt, damit der Kran einen 80 Tonnen-Zylinder in der Smurfit Kappa ersetzen kann.

Um einen 80 Tonnen schweren Zylinder aus einer Kartonmaschine der Smurfit Kappa Herzberg Solid Board ausbauen und ersetzen zu können, muss die Hüttuferstraße in der Zeit von Donnerstag, 5. September, bis Montag, 30. September, gesperrt werden. Grund hierfür ist, dass die Arbeiten mit einem 1.000-Tonnen-Mobilkran ausgeführt werden, der in der Hüttuferstraße oberhalb des Werkes aufgestellt wird.

Vorboten des Projektes sind bereits sichtbar, so Projektleiter Reinhold Fröhlich. So wurde der Standplatz auf dem Grundstück oberhalb des Werkes bereits für den Aufbau des Krans vorbereitet. Laut Stadtverwaltung wird aktuell eine Umleitungsstrecke geplant. Weitere Aufpolsterungsarbeiten zum Schutz des Straßenbelags und zur Verbesserung der Standfestigkeit des Krans erfolgen unmittelbar nach der Sperrung der Hüttuferstraße.

Bekenntnis zum Standort

„Die Maßnahme dient der nachhaltigen Sicherung unseres Unternehmens am Standort und ist Teil eines umfangreichen Investitions- und Modernisierungsprogramms, welches kontinuierlich auch in den nächsten Jahren fortgeführt wird“, so Geschäftsführer Andreas Euler. „Als einer der größten Arbeitgeber vor Ort wollen wir damit auch ein klares Signal für die Region setzen.“