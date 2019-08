Fettexplosion in Herzberg – Feuerwehr rückt zu Zimmerbrand aus

Herzberg. Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Herzberg zu einem Zimmerbrand in den Stadtteil Aue alarmiert. Eine Person wurde verletzt.

Am Sonntag gegen 15.40 Uhr wurde die Feuerwehr Herzberg zu einem Zimmerbrand in den Stadtteil Aue alarmiert, bei dem eine Person verletzt wurde. Davon berichten Polizei und Feuerwehr.

In einer Küche im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Kornstraße war demnach ein Topf mit Fett in Brand geraten. Bei dem Versuch das Feuer mit Wasser zu löschen kam es zu einer Fettexplosion, bei der sich der Besitzer der Wohnung leichte Verletzungen zuzog, so die Brandschützer in ihrem Bericht.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits von alleine erloschen. Die Feuerwehr kontrollierte und belüftete die betroffene Wohnung. Weiterhin wurden die anderen Wohnungen in dem Gebäude auf eine Verrauchung überprüft.

Der Wohnungsinhaber wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Eine weitere Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

Im Einsatz waren 27 Kräfte der Feuerwehr Herzberg, ein Rettungswagen sowie ein Streifenwagen der Polizei.

Brandmeldeanlage des Finanzamts löst aus

Bei der Rückkehr der ersten Fahrzeuge zum Feuerwehrhaus wurden die Einsatzkräfte von einem aufmerksamen Passanten informiert, dass im benachbarten Finanzamt scheinbar eine Brandmeldeanlage ausgelöst hat. Bei einer Kontrolle war von außen das Warnsignal einer Meldeanlage zu hören. Nach Eintreffen des Hausmeisters wurde das Gebäude abgesucht. Hierbei konnten keine Anzeichen auf eine Verrauchung oder Feuer festgestellt werden.