Herzberg. Am Donnerstagmorgen kam es in Herzberg auf der Osteroder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Eine 57-jährige Frau aus Bad Sachsa war demnach gegen 8.15 Uhr auf der Osteroder Straße stadtauswärts unterwegs. Vor einer Ampel hielt sie an. Eine 19-jährige Frau aus Hannover bemerkte dies dann zu spät und fuhr auf, so die Polizei in ihrem Bericht.

Durch den Aufprall wurde die Bad Sachsaerin leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro.