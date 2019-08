Der weltweit fünftbeste Flug

Marius Dreier aus Katlenburg flog jüngst mit einem Segelflugzeug vom Typ Discus 2C vom Luftsportverein Aue Hattorf seinen persönlichen Streckenrekord von 809 Kilometern.

Was der Tag bereit hielt konnten die Piloten des LSV Aue Hattorf nur ahnen. Die Wettervorhersagen waren zwar gut, jedoch in ihrer Aussage teils sehr unterschiedlich. Daher kam der doch überdurchschnittlich gute Tag für die meisten Piloten überraschend. Marius Dreier hatte sich jedoch gut vorbereitet und konnte so einen Flug in Angriff nehmen, der vom Flugplatz Aue Hattorf bisher erst einmal durchgeführt werden konnte.

Los ging es um 11:30 Uhr. Dreier ließ sich mit einem Schleppflugzeug an den Harz schleppen, um die frühe Thermik optimal zu nutzen. Von dort führte ihn der erste Schenkel seines Dreiecks nach Uelzen. Hier nahm er die erste Wende und flog weiter nach Lüsse kurz vor Berlin. Durch weiterhin ideale Thermik konnte er den Schenkel weiter nach Osten verlängern, um so auf noch mehr Kilometer zu kommen. Dann, nach der zweiten Wende über Jüterborg, ging es zurück zum Startflugplatz bei Hattorf. Dreier landete den Discus 2C gegen 18:20Uhr und hatte am Ende 809 geflogene Kilometer auf dem Rechner stehen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 106km/h.

Mit dieser Leistung erbrachte er für diesen Samstag den fünft besten Flug weltweit.

Für alle Interessierten, die auch einmal das Abenteuer Segelflug erleben möchten hält der LSV Aue Hattorf weitere Ausbildungsplätze frei. Geschult wird von ehrenamtlichen Fluglehrern mit der Ausbildungsmaschine ASK 21. Informationen zur Ausbildung und über den LSV Aue Hattorf gibt es im Internet unter www.lsv-hattorf.de. Der Verein befindet sich aktuell in den Vorbereitungen zum Flugplatzfest, das dieses Jahr am 7. und 8. September stattfinden wird.