Die Polizei in Hattorf bittet um Hinweise: Jemand hat die Fassade eines Privathauses besprüht.

Sprayer beschmieren Privathaus in Hattorf

In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 20 und 7.30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter die Hauswand eines Wohnhauses in der Straße Dornbüh in Hattorf mit Sprühfarbe beschädigt. Darüber informiert die Polizei.

Dem Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hattorf unter der Tel. 05584/364 entgegen.POL