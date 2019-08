Freiwillige bekämpfen eingeschlepptes Springkraut in Lonau

Die Beseitigung von invasiven Pflanzenarten, sogenannten Neophyten, wie etwa dem Japanknöterich, ist in Lonau schon fast zur Tradition geworden – wenn auch nicht zu einer angenehmen, berichtet Ortsbürgermeister Thomas Beck. Kürzlich ging es dem Indischen Springkraut an den Kragen.

Bei einem Arbeitseinsatz bei über 30 Grad Celsius wurden die fremden, eingeschleppten Pflanzen von Freiwilligen beseitigt. Paul Schimansky, Georg Aselmann, Thomas John, Jörg Franke und Beck selbst stellten so einen Lückenschluss zu den parallel laufenden Einsätzen von Nationalpark und Landesforsten her. „Wenn um uns herum der Nationalpark die Flächen mit viel Engagement frei hält, ist es nur recht und billig, dass wir diese Arbeit nicht zunichte machen, indem wir nichts tun und sich diese Pflanzen dann immer wieder aus der Ortschaft heraus nach draußen vermehren“, so Beck, der selbst beim Nationalpark als Ranger beschäftigt ist. Natürlich sei es keine schöne Arbeit, sich zwischen mannshohen Brennnesseln und Brombeeren im Bachbett der Lonau zu bewegen, von Bremsen gestochen zu werden und die Pflanzen akribisch herauszuziehen. „Aber geteiltes Leid ist halbes Leid und so finden sich jedes Jahr wieder ein paar Verrückte, die Zeit opfern“, lobt der Ortsbürgermeister seine Mitstreiter für den Einsatz.

Im Anschluss an die schweißtreibende Aktion, die drei Stunden dauerte, gab es kühle Getränke und eine Bratwurst und es wurde resümiert, dass die immer wiederkehrenden Einsätze schon deutlich erkennbare Wirkung gezeigt haben, da die einjährige Pflanze, dort wo sie sich nicht aussamen kann, dann auch dauerhaft wegbleibt.

Info: Invasive Pflanzenart

Das Drüsige Springkraut, auch indisches Springkraut genannt, hat sein ursprüngliches Verbreitungsgebiet auf dem indischen Subkontinent. Als Zierpflanze wurde es im 19. Jahrhundert auch Europa eingebürgert. Es wächst in Mitteleuropa vor allem in feuchten Wäldern, Auen- und Uferlandschaften und stellt eine Bedrohung für andere Pflanzenarten dar.