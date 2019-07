Herzberg: Diebe versuchen in Fitness-Center einzubrechen

Herzberg In der Nacht zum Dienstag kam es in der Herzberger Innenstadt zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Die Täter flüchteten.

In der Nacht zum Dienstag kam es gegen 3.00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in der Herzberger Innenstadt. Bislang unbekannte Täter versuchten, in die Gebäuderückseite eines Fitness-Centers in der Herzberger Straße „Marktplatz“ einzubrechen, meldet die Polizei.

Nachdem Anwohner darauf aufmerksam wurden, ergriffen die Täter die Flucht und liefen davon. Die Höhe des verursachten Sachschadens steht noch nicht fest. Die Ermittlungen der Polizei in Herzberg dauern an.

In diesem Zusammenhang bitten die Herzberger Beamten um die Mithilfe aus der Bevölkerung: Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05521/920010 entgegen. pol