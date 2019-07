Sonderabfälle unerlaubt in Kläranlage Scharzfeld entsorgt

Herzberg. Der frühere Leiter der Kläranlage in Scharzfeld muss eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 4.800 Euro zahlen.

Rund dreieinhalb Jahre nach Bekanntwerden illegaler Machenschaften bei der Entsorgung von Sonderabfällen in der Kläranlage in Scharzfeld (wir berichteten) hat der Fall zu strafrechtlichen Konsequenzen geführt. Nach Angaben des Amtsgerichts Herzberg ist ein Strafbefehl gegen den früheren Leiter der Kläranlage mittlerweile rechtskräftig geworden. Der 63-Jährige müsse damit eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 40 Euro (insgesamt 4.800 Euro) zahlen. Die zu zahlende Summe liegt damit unter dem ursprünglichen Strafbefehl, den das Gericht 2017 erlassen hatte. Dieser sah eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 100 Euro (insgesamt 12.000 Euro) vor. Gegen diesen Strafbefehl hatte der frühere Leiter Einspruch eingelegt, so dass das Gericht einen Termin zur mündlichen Verhandlung ansetzte. Das Verfahren endete schließlich damit, dass ein niedrigerer Tagessatz angesetzt wurde.

Die Staatsanwaltschaft Göttingen hatte dem ehemaligen Klärwerksleiter unerlaubtes Betreiben von Anlagen vorgeworfen. Demnach soll er es einem Unternehmen ermöglicht haben, bestimmte Abfallprodukte in die Anlage einzuleiten, ohne dass hierfür die nach dem Wasserhaushaltsgesetz erforderliche Genehmigung vorlag. Der Leiter habe gewusst, dass keine derartigen Substanzen in die Anlage geleitet werden durften. Stattdessen hätten sie in einer Spezialanlage entsorgt werden müssen. Der Abwasserverband in Bad Lauterberg hatte im Herbst 2015 selbst die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, nachdem es Hinweise gab, beim Betrieb der Kläranlage gehe nicht mit rechten Dingen zu. Die Ermittler durchsuchten den Betriebshof der Entsorgungsfirma, die Kläranlage und die Geschäftsstelle des Abwasserverbandes. Dabei beschlagnahmten sie Geschäftsunterlagen und Datenträger sowie zwei Container (wir berichteten).