Kleinbus rammt Auto: 31-Jähriger bei Unfall in Herzberg verletzt

Herzberg. Am Donnerstagnachmittag kam es in der Sieberstraße in Herzberg zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer wurde dabei leicht verletzt.

Eine verletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Konsequenz eines Verkehrsunfalls vom Donnerstagnachmittag in der Herzberger Sieberstraße. Dort stieß ein 10-sitziger Omnibus mit einem Pkw zusammen. Der Busfahrer, der ohne Fahrgäste in der Sieberstraße in Richtung Fabrikstraße unterwegs war, missachtete die Vorfahrt des 31-jährigen Pkw-Fahrers, der aus der Schmiedegasse nach links in die Sieberstraße einbog. Es kam zum Zusammenstoß. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt, sein Wagen musste abgeschleppt werden.