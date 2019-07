Tagespflege: Mehr als nur „Mensch, ärgere dich nicht“

„Meine Tochter backt Kuchen. Und später trinken wir alle vielleicht einen kleinen Eierlikör“, berichtet Lina Klapproth aus Pöhlde ein paar Tage vor ihrem 99. Geburtstag, der am gestrigen Donnerstag war. Gefeiert wurde in der Tagespflege „Schlossblick“ in Herzberg – zusammen mit den anderen Gästen,...