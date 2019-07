Feuerwehr löscht brennenden Mähdrescher in Scharzfelder Feldmark

Die Feuerwehr löschte am Dienstagabend einen Mähdrescher, der auf einem Feld bei Scharzfeld in Brand geraten war.

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Herzberg gegen 20.40 Uhr zu einem Brandeinsatz in die Feldflur Richtung Scharzfeld gerufen. Auf einem Getreidefeld am „Schmerberg“ war ein Mähdrescher beim Erntevorgang in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Durch die eingeleitete Löschmaßnahmen konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Feld verhindert werden. Da das Feuer bereits Teile der Kraftstoffversorgung vernichtet hatte und Diesel auslief, musste ein Schaumrohr eingesetzt werden, um das Feuer löschen zu können. Anschließend wurden von mehreren Trupps unter Atemschutz angebrannte Strohreste aus dem Mähdrescher entfernt und Glutnester abgelöscht. Der auslaufende Kraftstoff wurde mittels Schuttmulden und Auffangbehälter aufgefangen und anschließend in Fässer umgefüllt.

Nach Aufräum- und Reinigungsarbeiten am Feuerwehrhaus konnte der Einsatz der Feuerwehr gegen Mitternacht beendet werden. Neben der Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften war auch die Polizei vor Ort.