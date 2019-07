Wulftener stellen Programm für Franzosen-Besuch vor

Die Einladung des Partnerschaftsbeirates der Deutsch-Französischen Freundschaft Wulften– Neung sur Beuvron zu einem Informationsabend anlässlich des Besuches der französischen Freunde vom 23. bis 28. August fand unerwartet große Resonanz. Peter Beußhausen, als kommissarischer Leiter des Partnerschaftsbeirates fand in seiner Begrüßung dafür lobende Worte. 40 Personen hatten sich in der Gaststätte Thiele Zum Albert eingefunden, um das ausgearbeitete Programm für den Besuch vorgestellt zu bekommen und deren Erläuterungen zuzuhören. 44 Gäste aus Neung sur Bevron, der französischen Partnergemeinde, haben ihr Kommen für den 23. bis 28. August angekündigt. Darunter auch 18 Jugendliche.

Besonders begrüßte Beußhausen die Lehrerin Lena Schreiber von der OBS Hattorf. Sie möchte durch einen Schüleraustausch helfen, die Partnerschaft voranzutreiben. Im Vorfeld war vom Partnerschaftsbeirat mit der OBS vereinbart worden, ein Sportprogramm Stand Up Paddling am Dienstag, 27. August, mit den Schülern und ein gemeinsames Mittagessen in der Schule auszurichten. Weiterhin ist für die Jugendlichen eine Drachenbootfahrt von zwei Stunden auf dem Göttinger Kiessee für Samstag, 24. August, vorgesehen. Die Gastgeber werden gebeten, Essen für ein Picknick mitzugeben. Die Erwachsenen machen währenddessen eine Stadtführung „rund um das Gänseliesel“ in Göttingen.

Höhepunkt am Edersee

Als Höhepunkt haben sich die Verantwortlichen den Besuch von Affoldern am Edersee überlegt: Mit zwei Bussen geht es am 26. August an den Edersee, wo es eine zweistündige Schifffahrt mit einem gemeinsamen Mittagessen an Bord geben soll. Weiter geht es danach mit dem Bus oder auch mit der Bergbahn zum Schloss Waldeck. Ein gemeinsames Abendessen wird abends im Biergarten der Königsalm in Nieste bei Kassel eingenommen. Für Schüler ist, bis auf die Schifffahrt, die Busfahrt kostenfrei.

Eine Änderung im Programm ist der Beginn des Gottesdienstes am Sonntag, der für alle Einwohner offen ist: Er beginnt um 11 Uhr am Boule-Platz gegenüber des Feuerwehrhauses in der Steinstraße. Grillspezialitäten werden gegen einen Selbstkostenpreis angeboten. Anschließend wird eine Sportrallye angeboten, bei der sich die örtlichen Vereine den französischen Besuchern sowie allen Interessierten vorstellen. Es beteiligen sich daran die Schlepperfreunde, der TSV, der Tennisclub, der SSV sowie die freiwillige Feuerwehr. Für die Rallye sollen gemischte Gruppen aus beiden Nationen gebildet werden.

Grillbuffet unter den Kastanien

Am Samstag wird gemeinsam unter den Kastanien am Schützenhaus ein gemeinsames Buffet zusammengetragen, gegrillt und es wird eine vegetarische Nudelpfanne zubereitet, das Ganze wird mit musikalischer Unterhaltung von Jürgen Herrmann und Knut Müller untermalt. Der Abschlussabend, ebenfalls mit musikalischer Unterhaltung der Aegidien-Singers mit dem Akkordeon-Ensemble und der Akkordeon-Spielgemeinschaft Osterode-Herzberg, findet am Vortag der Abreise im Schützenhaus statt. Hier ist auch die Siegerehrung der Rallye vorgesehen.

Das gesamte Programm des Partnerschaftstreffens bietet aber auch genügend Zeit zur freien Verfügung. Eine Chronik der Partnerschaft ist von Alfred Naß erstellt worden und liegt bis zum Besuch vor. Schon jetzt stößt die Chronik auf großes Interesse und erfreut sich einer regen Nachfrage.

Der neue Vorstand: Olaf Rieche, Ines Goesmann, Henning Kruse, Hetty Moes, Hermann Waßmann (stehend von links) sowie Melanie Behre, Peter Beußhausen, Christina Imse (sitzend von links). Es fehlen Laura Ehrhardt, Henning Eulert, Till Engelmann, Jürgen Herrmann. Foto: Alfred Nass / Verein