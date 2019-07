Asbest-Platten auf Waldweg entsorgt – schon zweiter Fall

Dutzende Asbest-Platten und alte Reifen haben Unbekannte im Eichholz in Herzberg abgeladen.

Herzberg. Es ist bereits der zweite Fall an derselben Stelle im Eichholz in Herzberg. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa 30 asbesthaltige Dachplatten haben ein oder mehrere Unbekannte auf einem Feldweg im Eichholz an der Geißkleestraße in Herzberg abgeladen – nahe von Auf- und Abfahrt zur B 243. Der Sondermüll ist vermutlich in der Zeit vom 11. bis 15. Juli dort abgelegt worden, teilt die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Zu dem Abfallhaufen gehören zwei Altreifen.

Menge und Größe der Asbest-Platten lassen vermuten, dass der Müll mit einem kleinen Laster transportiert wurde, so die Polizei. Der Landkreis Göttingen entsorgt den Müllberg.

Es handelt sich nicht um den ersten Fall dieser Art. An derselben Stelle wurden in der Zeit vom 22. bis 24. Juni etwa 15 gewellte Platten mit Asbest abgelegt – möglicherweise von demselben Täter. In beiden Fällen sind Strafanzeigen gestellt.

Wer Hinweise zu Tätern, einem Fahrzeug oder einer Baustelle hat, auf der viele gewellte Dachplatten entsorgt werden mussten, meldet sich bei der Polizei in Herzberg unter Telefon 05521/92 00 11 15.