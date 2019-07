Neue Bus-Scouts am EMA-Gymnasium zertifiziert

Schubsen und Drängeln? Nicht mit den Bus- und Bahn-Scouts des EMAG! Stau und Hupen morgens am Sieberdamm bei der Anreise von Eltern und Schülern? Das wissen die Schülerlotsen zu verhindern! Seit vielen Jahren sorgen Schülerinnen und Schüler des Herzberger Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums für mehr Sicherheit auf dem Schulweg nach Herzberg und zur Schule. In Bus und Bahn sowie an den Haltestellen sorgen die Scouts für eine ruhige Fahrt ohne Gedrängel. Die Schülerlotsen sichern die Straßenüberquerung des morgendlichen Schülerstroms direkt an der Schule und helfen sowohl den Schülern als auch den Bus- und Autofahrern sicher durch den Morgenverkehr. Im Rahmen einer Schuljahresabschlussfeier wurden nun am letzten Schultag 18 ausgebildete Schüler aus dem achten Jahrgang als neue Bus-und Bahn-Scouts zertifiziert. Die feierliche Übergabe der Urkunden übernahmen die Vertreter der beteiligten Ausbildungsorganisationen, Marco Tammen für die Verkehrsgesellschaft Südniedersachsen, Sven Willmann für die DB Regio, Mario Wedler für die Bundespolizei Duderstadt, Volker Hahn für das Polizeikommissariat Osterode und Andreas Schepers als AG-Betreuer des EMAG. Insgesamt waren im abgelaufenen Schuljahr 68 Bus- und Bahn-Scouts und 38 Schülerlotsen für die Sicherheit der rund 700 Schüler des Gymnasium im Einsatz. Vor Kurzem gewann Simon Liebl (11c) den niedersächsischen Landeswettbewerb der Schülerlotsen.

