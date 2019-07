Geburtsklinik in Herzberg erneut ausgezeichnet

Alle Kriterien erfüllt – das ist das Ergebnis der Gutachterinnen der Initiative Babyfreundlich, die Anfang Mai die Geburtshilfe der Helios-Klinik Herzberg/Osterode kritisch unter die Lupe nahmen. Das berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die Herzberger Klinik sei damit seit neun Jahren eines von wenigen Häusern, die die Auszeichnung „babyfreundliche Geburtsklinik“ führen dürfen: Bei rund 2.000 Krankenhäusern in Deutschland sind demnach nur circa 100 zertifiziert.

„Das Konzept der Babyfreundlichen Geburtsklinik wird in Herzberg engagiert von Personal und Klinikleitung getragen und umgesetzt“, stellt Carla Ehlers, Leitende Gutachterin, fest. Sandra Siewert, Leitende Hebamme im Herzberger Krankenhaus, sagt: „Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung. 2010 wurden wir zum ersten Mal zertifiziert. Seitdem haben wir unser Angebot beständig weiterentwickelt.“ Das Team begleite die Familien ganzheitlich von der Schwangerschaft über die Geburt bis zum Wochenbett. 2016 wurde die Familienstation eröffnet, auf der Eltern und Kind rund um die Uhr zusammenbleiben und sich ungestört von den Klinikroutinen kennenlernen können. „Bonding, Stillen und umfassende Information und Anleitung sind uns sehr wichtig.“

Zur Re-Zertifizierung musste die Helios-Klinik vorab Unterlagen einreichen, zudem waren die Gutachterinnen Anfang Mai in der Klinik zu Gast, prüften und beobachten den Alltag auf Station und im Kreißsaal und sprachen mit Müttern und Mitarbeitern. Carla Ehlers sagt: „Das Wissen der Mitarbeiter ist auf Grund der langjährigen Schulungen auf hohem Niveau und spiegelt sich in der Stillstatistik wie auch in den Gesprächen und praktischen Fähigkeiten der Mütter wider. Die hohe Stillquote von 97 Prozent lässt auf eine gute Anleitung und Betreuung der Mütter schließen.“

Positiv hervorgehoben haben die Gutachterinnen in ihrem Bericht auch, dass neue Ansätze in der Geburtshilfe wie die Kolostrumgewinnung und –gabe oder die Schmerzlinderung durch Hautkontakt/Stillen in Herzberg bereits umgesetzt werden.

Niedrige Kaiserschnittrate

„Jede Geburt ist einzigartig. Deshalb ist es unserem Ärzte- und Hebammenteam wichtig, den Familien einfühlsam zur Seite zu stehen und jede Familie individuell zu betreuen“, erläutert Artur Smorodin, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe. „Wir versuchen, den Start in das gemeinsame Familienleben so gut wie möglich zu gestalten. Sofern das Wohl von Mutter und Kind nicht gefährdet ist, vertreten wir die Auffassung, dass die natürliche und spontane Entbindung die beste Alternative ist.“ Bei steigenden Geburtenzahlen verzeichne man laut deshalb gleichzeitig eine niedrige Kaiserschnittrate: Im letzten Jahr lag diese laut Smorodin bei 12,4 Prozent, aktuell bei rund 11 Prozent.

In der Helios Klinik Herzberg/Osterode begleitet ein Team aus erfahrenen Ärzten und Hebammen die Eltern vor, während und nach der Geburt. In der Geburtsplanungssprechzeit besprechen Hebammen und Ärzte ein paar Wochen vor der Geburt mit den werdenden Eltern, welche individuellen Entbindungsmöglichkeiten es für die Patientin gibt – ausgehend vom gesundheitlichen Zustand von Mutter und Kind sowie den Wünschen und Vorstellungen der Familie. Verschiedene Informationsangebote und Kurse bereiten die werdenden Eltern, Großeltern und Geschwisterkinder auf das Baby vor. „Während der Geburt ermöglichen wir eine 1:1 Betreuung, das heißt eine Hebamme kümmert sich in der Endphase der Geburt nur um eine Frau“, erläutert Sandra Siewert. „Nach der Geburt legen wir Wert darauf, dass Mutter und Kind die Möglichkeit haben, rund um die Uhr zusammenzubleiben, um die Bindung zwischen Eltern und Kind zu fördern.“ Auf der Familienstation, auf der ausschließlich Schwangere und Neu-Eltern mit ihren Kindern untergebracht sind, könnten sich die Familien entspannen und in den Familienzimmern ungestört kennenlernen. „Die Eltern sind von Beginn an in die Pflege des Neugeborenen einbezogen“. Auch nach dem Klinik-Aufenthalt steht das Team der Geburtshilfe für Betreuung und Unterstützung zur Verfügung. Mütter können bei Fragen rund um die Uhr im Kreißsaal unter Telefonnummer 05521/866-370 anrufen und sich Ratschläge und Tipps von den Hebammen holen. Regelmäßig finden Kurse wie Babymassage und Krabbelgruppen sowie das Café Babyzeit als Austauschmöglichkeit mit anderen Eltern statt. Die Re-Zertifizierung bestätige die Betreuungsqualität, die in der Abteilung über die letzten Jahre aufgebaut wurde, sagt Klinikgeschäftsführer Johannes Richter: Sein Dank gelte allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für deren hohes Engagement bei der Betreuung der Patientinnen und Familien.