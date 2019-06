19-Jähriger wird bei Unfall auf B243 leicht verletzt

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der B243 leicht verletzt worden. Der Mann war von Osterode kommend in Richtung Herzberg unterwegs, als er auf Höhe der Ausfahrt Aschenhütte/Hattorf in einer Kurve ins Schleudern geriet. Dabei querte er beide Fahrbahnen und schlug mehrfach in die Mittel- wie auch in die äußere Leitplanke ein. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und eine Fahrspur der B243 während der Aufräumarbeiten gesperrt. Am Abend waren beide Fahrspuren in Richtung Herzberg wieder befahrbar.

