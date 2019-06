Herzberger Abiturienten begehen „royalen“ Abschied

Unter dem Motto „Westminster Abi – Der Adel dankt ab“ stand am Freitag die Abschlussfeier der Abiturienten am Herzberger Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium. 67 nun ehemalige Schüler erreichten in diesem Jahr ihre Hochschulreife. Mit Humor und pointierten Anekdoten hielten Jeremias Haier und Joshua...