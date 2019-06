Gottesdienst noch vor dem Aufstehen

Scharzfeld Um 5.30 Uhr feierten Andreas Schmidt und Pater Paul einen ökumenischen Gottesdienst am Turnvater-Jahn-Denkmal in Scharzfeld.

Langsam lauter werdendes Vogelgezwitscher, Morgentau auf den Blättern und Nebel, der im Tal hängt. Selbst die Natur ist noch im Halbschlaf, da wird auf dem Steinberg in Scharzfeld bereits ein Gottesdienst gefeiert und der Schall der Trompete von Uli Kohlrusch weht ins Tal. Pastor Andreas Schmidt und Pater Paul feierten mit einigen Frühaufstehern einen ökumenischer Gottesdienst an Pfingstmontag um 5.30 Uhr am Turnvater Jahn-Denkmal. Den berg konnten die Gäste zuvor zu Fuß erklimmen. Für alle, die nicht so gut zu Fuß waren, wurde auch ein Fahrdienst eingerichtet.