Hörden Wenn man gemeinsam isst, schmeckt der Spargel nochmal so gut.

Mitglieder des SoVD Hörden trafen sich im Eichenkrug in Hattorf zum Spargelessen. Der Vorsitzende konnte 41 Personen begrüßen und gab die nächsten Veranstaltungen bekannt: Am 21. Juli ist Grillnachmittag und am 25. August ein Waffeltag beim Vorsitzenden Ingo Oppermann.